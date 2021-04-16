Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил украинцев, что в этом году на Пасху и майские праздники введут «особый режим» карантинных ограничений. Он сообщил об этом в эфире телеканала «Украина 24» 15 апреля

Число заболевших растет: еще почти 17,5 тыс украинцев подхватили коронавирус © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк заявил глава Минздрава.

Он не уточнил, что именно ограничат в период праздников, но напомнил, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса очень агрессивны и приводят к тяжелым осложнениям.

За минувшие сутки на Украине зафиксировали 17 479 новых случаев заболевания COVID-19, умерли еще 438 пациента. Сейчас в стране действует адаптивный карантин: в зависимости от сложности ситуации с заболеваемостью в том или ином регионе, они помещаются в «зеленую», «желтую», «оранжевую» или «красную» зоны.