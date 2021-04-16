«Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей», — заявил глава Минздрава.
Он не уточнил, что именно ограничат в период праздников, но напомнил, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса очень агрессивны и приводят к тяжелым осложнениям.
За минувшие сутки на Украине зафиксировали 17 479 новых случаев заболевания COVID-19, умерли еще 438 пациента. Сейчас в стране действует адаптивный карантин: в зависимости от сложности ситуации с заболеваемостью в том или ином регионе, они помещаются в «зеленую», «желтую», «оранжевую» или «красную» зоны.