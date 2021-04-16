«В частности, заболели 709 детей и 378 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 4 348 человек», — написал Степанов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Киеве (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.
Днем ранее министр сообщал о 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 апреля было зафиксировано 14 553 случая инфицирования COVID-19, 13 апреля сообщалось про 11 680 случаев, 12 апреля министр сообщал о 7 856 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии на Украине заболели 1 921 244 человек, 39 096 пациентов скончалось.