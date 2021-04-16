На Украине за минувшие сутки зафиксировали 17 тысяч 479 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли еще 438 пациента. Об этом 16 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в своем Facebook

Президент Аргентины победил коронавирус благодаря «Спутнику V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Киеве (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях. Днем ранее министр сообщал о 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 апреля было зафиксировано 14 553 случая инфицирования COVID-19, 13 апреля сообщалось про 11 680 случаев, 12 апреля министр сообщал о 7 856 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии на Украине заболели 1 921 244 человек, 39 096 пациентов скончалось.