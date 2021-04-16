Бывший президент Армении Серж Саргсян 15 апреля раскритиковал заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о нежелании Еревана мирно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, передает Sputnik

Продать часть Карабаха: Лукашенко дал неожиданный совет Армении © POOL | POOL | Перейти в фотобанк Ильхама Алиева.

«При всем уважении к белорусскому народу, я бы не хотел, чтобы у него когда-либо был такой "миролюбивый" сосед, так как вскоре станет ясно, что Минск — древний азербайджанский город, а белорусского народа как такового не существовало», — отметил Саргсян.

Экс-президент призвал поискать в сети воинственные и антиармянские заявления Алиева.

На днях Лукашенко во время визита в Баку заявил, что Алиев предлагал восстановить Карабах и «поднять Армению», но «бывшее армянское руководство» отказалось от мирного урегулирования конфликта.