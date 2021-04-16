Тренировки бойцов Службы безопасности Украины, Нацгвардии, полиции и пограничников продлятся до конца мая. Особое внимание планируется уделить приграничным районам.
Во время учений будет использоваться боевое огнестрельное оружие, военная техника и радиотехнические средства. Возможны проверки документов и осмотр автомобилей граждан.
На днях учения СБУ также начались в Харьковской области. Они продлятся до лета.
Накануне вооруженные силы Украины устроили масштабные маневры с участием танков и артиллерии возле Крыма.