В Сумской области в пятницу начались антитеррористические учения Службы безопасности Украины, передала 15 апреля Сумская областная государственная администрация

В Харьковской области начались масштабные антитеррористические учения © из открытых источников

Во время учений будет использоваться боевое огнестрельное оружие, военная техника и радиотехнические средства. Возможны проверки документов и осмотр автомобилей граждан.

На днях учения СБУ также начались в Харьковской области. Они продлятся до лета.

Накануне вооруженные силы Украины устроили масштабные маневры с участием танков и артиллерии возле Крыма.