Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля заявил, что ему бы хотелось лучших отношений с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает газета Le Figaro

Как Путин, Меркель и Макрон обошлись без Зеленского © AP, Charles Platiau Эммануэлем Макроном, чем те, которые у него есть с другими лидерами, такими как Владимир Путин», — сказал украинский лидер.

Зеленский также признался, что «слишком долго» ждал звонка президента США Джо Байдена.

«США — большая страна. У них много проблем, а Украина не является их приоритетом, хотя я сожалею об этом», — отметил он.

Зеленский посетит Париж для обсуждения ситуации в Донбассе в пятницу, 16 апреля. Вместе с ним в поездку отправится и его жена Елена Зеленская, которая встретится с супругой главы Франции Брижит Макрон. Переговоры состоятся в Елисейском дворце в формате рабочего обеда. Помимо Донбасса, стороны намерены обсудить прогресс демократических реформ на Украине, в частности, создание независимой судебной системы.