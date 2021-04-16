Донбасс никогда не поддержит нынешнее киевское руководство. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает 16 апреля «Лента.ру»

сказал он.

По мнению Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский и его окружение сознательно идут на обострение конфликта в Донбассе для отвлечения населения от растущих внутренних проблем, и прекращение войны главе государства невыгодно.

Об этом говорят его жесткие действия в отношении оппозиционных партий, которые настаивают на возобновлении мирного процесса, указал глава ДНР. Речь идет об «Оппозиционной платформе — За жизнь», регулярно подвергающейся санкциям, и Партии Шария, которую пытаются закрыть.

«Зеленский запустил репрессии против фактически проукраинских сил только из-за того, что они реально оппозиционные. Что говорить о жителях Донбасса в таком случае», — отметил Пушилин и подчеркнул, что президент Украины за все время нахождения у власти только усугубил ситуацию в регионе.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. Переговоры в «нормандском формате» также не приносят результатов, поскольку отношения между Россией и Западом ухудшились на фоне обвинений украинской стороны, которые Запад традиционно поддерживает.