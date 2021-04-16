Сейчас ВСУ проводят репетицию карательной операции по уничтожению республик Донбасса или хотя бы вычленению крупной части их территории по карабахскому сценарию. Об этом рассказал один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Баранов: Украина хочет отрепетировать уничтожение ДНР и ЛНР © Facebook, Сергей Баранов

«Репетиция карательной операции по уничтожению республик или вычленению крупного куска по карабахскому сценарию (Нагорный Карабах не уничтожили, но большой кусок вырезали). Подобный сценарий может быть, но сейчас я его не вижу», — считает эксперт.

По его мнению, большого наступления с целью ликвидации республик не будет, потому что эта ситуация не выгодна ни для Украины, ни для её западных хозяев, поскольку Россия вступится за республики, и Украина потерпит поражение.

Баранов отметил, что на Украине будут ждать, пока Россия не окажется во внутреннем раздрае или тяжёлом положении, когда она не сможет оказать реальной поддержки Донбассу, либо пока будет вмешательство со стороны НАТО, которое нейтрализует возможности Москвы: только в этих случаях ВСУ всерьёз пойдут в наступление.

Тем не менее, это не исключает какие-то крупные операции с прорывом, заключил собеседник издания.

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