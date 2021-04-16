Те силы, которые в 2008 году занимались подготовкой грузинских войск, сделали определенные выводы при работе с вооруженными силами Украины. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Украина будет уничтожена, но при одном условии — Кедми © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Специалист пояснил, что в ситуации с Украиной людей накачали русофобией и совершенно немотивированной ненавистью, которая входит в противоречие с рассудком и побеждает рассудок.

«Ментальность Грузии такая: ребята, дайте нам красивую форму, дайте нам мотоциклы, ещё что-то, и всё выстраивалось на понтах. Я не хочу обидеть грузинский народ, это замечательные люди, я их очень люблю, но из грузин такие вояки, лучше пусть они поют в хоре, поэтому это несравнимые вещи», — категоричен Жилин.

К тому же Израиль и Турция вполне прилично вооружили Украину в том числе беспилотниками, поэтому сейчас трудно сказать, как против этого можно выстроить оборону республик, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.