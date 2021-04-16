Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Специалист пояснил, что в ситуации с Украиной людей накачали русофобией и совершенно немотивированной ненавистью, которая входит в противоречие с рассудком и побеждает рассудок.
«Ментальность Грузии такая: ребята, дайте нам красивую форму, дайте нам мотоциклы, ещё что-то, и всё выстраивалось на понтах. Я не хочу обидеть грузинский народ, это замечательные люди, я их очень люблю, но из грузин такие вояки, лучше пусть они поют в хоре, поэтому это несравнимые вещи», — категоричен Жилин.
К тому же Израиль и Турция вполне прилично вооружили Украину в том числе беспилотниками, поэтому сейчас трудно сказать, как против этого можно выстроить оборону республик, заключил собеседник издания.
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