В Донецкой и Луганской Народных Республиках ситуация с вакцинированием намного лучше, чем на Украине, так как благодаря России у граждан ДНР и ЛНР есть возможность использовать препарат «Спутник V»

По словам главы ЛНР, уже закончена вакцинация всей Народной милиции, а в скором времени можно будет снять любые ограничения и вакцинировать всех желающих.

«Благодаря помощи России ситуация у нас намного лучше, чем у жителей "за речкой" — на территории, подконтрольной Киеву. Мы наладили всю систему вакцинации в республике и регулярно, по графику получаем новые партии препарата "Спутник V"», — сообщил Пасечник.

Смерть украинской военнослужащей после вакцинации попала на видео © Скриншот из видео

В конце января партии в несколько тысяч доз вакцин поступили в ЛНР и ДНР. В первую очередь вакцинацию от коронавируса пройдут сотрудники медучреждений и некоторые категории представителей правоохранительных органов.