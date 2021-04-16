По словам главы ЛНР, уже закончена вакцинация всей Народной милиции, а в скором времени можно будет снять любые ограничения и вакцинировать всех желающих.
«Благодаря помощи России ситуация у нас намного лучше, чем у жителей "за речкой" — на территории, подконтрольной Киеву. Мы наладили всю систему вакцинации в республике и регулярно, по графику получаем новые партии препарата "Спутник V"», — сообщил Пасечник.
Ранее сообщалось, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках стартовала вакцинация от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».
В конце января партии в несколько тысяч доз вакцин поступили в ЛНР и ДНР. В первую очередь вакцинацию от коронавируса пройдут сотрудники медучреждений и некоторые категории представителей правоохранительных органов.