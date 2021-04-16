Запад продолжает закрывать глаза на массированные обстрелы Донбасса и гибель мирных жителей, рассказал в интервью Украина.ру глава ЛНР Леонид Пасечник

Эксперт рассказал, как изменения в НАТО повлияют на Донбасс © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк

«У них какое-то выборочное зрение. Зато мы все это видим и чувствуем на себе. И играть в прятки не станем. На каждую провокацию мы будем адекватно реагировать», — сообщил Пасечник.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.