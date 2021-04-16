В США и Европе также отказываются видеть сотни единиц техники, которую со стороны Украины уже подтянули к линии соприкосновения, сказал глава ЛНР.
«У них какое-то выборочное зрение. Зато мы все это видим и чувствуем на себе. И играть в прятки не станем. На каждую провокацию мы будем адекватно реагировать», — сообщил Пасечник.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.