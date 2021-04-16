Главной мотивацией Вооружённых сил Украины вести боевые действие в Донбассе является мародерство, когда бойцам внушается мысль «вы зайдёте туда, и там всё ваше». Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Донбасс, звонок Байдена и «несостоявшаяся война» © AFP, Pavel Golovkin, Eric BARADAT

Специалист подчеркнул, что если мародёрство является главным мотивом для ведения боевых действий, значит, сняты все ограничения и Донбассу угрожает смерть.

«Все войны, которые проходили, включая Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну, сталкивались с проблемой мародёрства, но даже на оккупированной территории агрессор пресекал это мародёрство, потому что нужно было как-то выстраивать отношения с местным населением. Украинской армии поставлена задача просто зачистить территорию», — указал Жилин.

При этом, по его мнению, вооружённые силы народных республик за это время обзавелись техникой и имеют гораздо более высокую мотивацию, поскольку им некуда отступать и за ними жизни их родных и близких.

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