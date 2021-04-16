Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Специалист подчеркнул, что если мародёрство является главным мотивом для ведения боевых действий, значит, сняты все ограничения и Донбассу угрожает смерть.
«Все войны, которые проходили, включая Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну, сталкивались с проблемой мародёрства, но даже на оккупированной территории агрессор пресекал это мародёрство, потому что нужно было как-то выстраивать отношения с местным населением. Украинской армии поставлена задача просто зачистить территорию», — указал Жилин.
При этом, по его мнению, вооружённые силы народных республик за это время обзавелись техникой и имеют гораздо более высокую мотивацию, поскольку им некуда отступать и за ними жизни их родных и близких.
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