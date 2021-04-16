В Киеве многие считают, что военная провокация в Донбассе будет «легкой прогулкой», однако силы республик за 7 лет возросли и лучше не испытывать их на прочность. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник

Злобин рассказал, почему Зеленский поехал на фронт в Донбасс © пресс-служба президента Украины

«Смею разочаровать! Становление нашей Народной милиции происходило у меня на глазах. Я прекрасно знаю, что мы могли в 2014-м и что мы можем сейчас. Скажу вполне серьезно, я никому не советую испытывать нас на прочность», — сказал Пасечник.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.