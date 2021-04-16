Армия Украины немного подросла на финансировании западных «друзей» и думает, что в попытках захватить Донецкую и Луганскую Народные Республики столкнется с военными подразделениями ДНР и ЛНР образца 2014 года, однако это не так, сообщил глава Луганской Республики.
«Смею разочаровать! Становление нашей Народной милиции происходило у меня на глазах. Я прекрасно знаю, что мы могли в 2014-м и что мы можем сейчас. Скажу вполне серьезно, я никому не советую испытывать нас на прочность», — сказал Пасечник.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.