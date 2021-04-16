Прогнозировать, будет ли сегодня война в Донбассе, несколько сложно, потому что это лишь одна зона напряженности, которая выстраивается сегодня в отношении России. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Украина не государство, Украина — ресурс войны с Россией © Twitter, Александр Жилин

«Всё, что мы видим вокруг России, это создание зон напряжённости: в Восточной Европе, на Кавказе, где полыхнула войнушка в Карабахе, в Афганистане, куда американцы перебросили ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ. — Ред.), и там всё готово для наступления через среднеазиатские республики к нашим границам, и вот сейчас на Украине — всё это звенья одной цепи гибридной войны», — пояснил специалист.

Что же касается Донбасса, то сегодня создается очень тяжелая обстановка и для жителей ДНР/ЛНР, которым очень тяжело жить в постоянном ожидании войны, и для самой России, когда ведутся разговоры о том, что Москва якобы бросила Донбасс, уточнил Жилин.

Когда Вашингтон отдаст Украине команду наступать, пока сказать сложно, потому что вот эта вся операция, которая проходит под эгидой «анти-Россия», сложная и многоходовая, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.