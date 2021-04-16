Военный корреспондент сказал, почему Донбасс отказался от диверсий на территории Украины
Военный корреспондент сказал, почему Донбасс отказался от диверсий на территории Украины
© РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
Ранее Данилов выступил на форуме «Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур», на котором раскритиковал русский язык и заявил, что слова «Донбасс» не существует, поскольку это «российский нарратив».

«Считаю это очередной глупостью и несогласованной импровизацией секретаря СНБО», — сообщил Сивохо.

В марте секретарь СНБО Алексей Данилов предложил сделать английский «вторым языком в Украине», так как, по его мнению, знание этого языка сможет защитить страну от «российской агрессии». 