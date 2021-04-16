Слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о Донбассе звучат глупо и больше напоминают несогласованную импровизацию, рассказал в интервью Украина.ру украинский общественный деятель Сергей Сивохо

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