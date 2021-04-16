Если Запад введет против России санкции, которые будут вести к уничтожению российской финансово-экономической системы, в качестве ответной меры Москва может пойти на создание общего пространства безопасности с ЛНР и ДНР. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Коротченко: Если США «похоронят» «Северный поток-2», то Россия будет сбивать украинскую авиацию в Донбассе © commons.wikimedia.org, Министерство обороны Российской Федерации

Эксперт пояснил, что это общее пространство безопасности будет означать создание бесполётной зоны для украинской авиации и беспилотников над территорией Донбасса, когда любое вторжение в воздушное пространство украинской военной цели будет приводить к её автоматическому уничтожению силами российских ПВО.

«Соответственно, удары украинской артиллерии реактивных систем залпового огня по городам Донбасса будут приводить к тому, что Россия будет использовать высокоточное дальнобойное оружие для уничтожения данных позиций без прямой военной конфронтации с Украиной, без фазы активной войны», — указал Коротченко.

По его мнению, вероятность такого сценария будет зависеть от того, удастся ли США окончательно сорвать строительство «Северного потока-2».

В любом случае России нужно быть готовой с точки зрения того, что будет отключена система SWIFT, будут заблокированы российские активы на Западе, и будет вариант полномасштабной холодной войны, заключил собеседник издания.

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