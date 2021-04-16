Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Эксперт пояснил, что это общее пространство безопасности будет означать создание бесполётной зоны для украинской авиации и беспилотников над территорией Донбасса, когда любое вторжение в воздушное пространство украинской военной цели будет приводить к её автоматическому уничтожению силами российских ПВО.
«Соответственно, удары украинской артиллерии реактивных систем залпового огня по городам Донбасса будут приводить к тому, что Россия будет использовать высокоточное дальнобойное оружие для уничтожения данных позиций без прямой военной конфронтации с Украиной, без фазы активной войны», — указал Коротченко.
По его мнению, вероятность такого сценария будет зависеть от того, удастся ли США окончательно сорвать строительство «Северного потока-2».
В любом случае России нужно быть готовой с точки зрения того, что будет отключена система SWIFT, будут заблокированы российские активы на Западе, и будет вариант полномасштабной холодной войны, заключил собеседник издания.
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