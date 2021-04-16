Главная проблема Украины заключается в том, что в этой стране каждая новая власть может свободно воровать, потому что знает, что за это ей ничего не будет, рассказал в интервью изданию Украина.ру украинский общественный деятель Сергей Сивохо

Воровство на Украине носит состязательный характер. И тот, кто громче всех пропагандирует борьбу с коррупцией, обычно больше всех и ворует, сообщил Сивохо.

«Проблема Украины в том, что у нас каждая власть знает, что она получила доступ к финансовым потокам ненадолго, и надо успеть использовать свой счастливый билет по полной программе. И самое главное — она знает, что потом за это ничего не будет», — сказал он.

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Почти 70% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.