Воровство на Украине носит состязательный характер. И тот, кто громче всех пропагандирует борьбу с коррупцией, обычно больше всех и ворует, сообщил Сивохо.
«Проблема Украины в том, что у нас каждая власть знает, что она получила доступ к финансовым потокам ненадолго, и надо успеть использовать свой счастливый билет по полной программе. И самое главное — она знает, что потом за это ничего не будет», — сказал он.
По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
Почти 70% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.