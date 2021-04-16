Украинская армия при всей своей деградации способна на проведение военной операции против Донбасса — это первое. Тем более что у Киева очень серьёзный диверсионный потенциал, и к нему нужно относиться исключительно серьёзно. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру

Тыловые забавы. Кого должны защищать ВСУ © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Эксперт отметил, что это всегда было сильной стороной Украины ещё с Великой Отечественной войны, когда диверсионно-террористические группировки бандеровцев действовали исключительно успешно.

«Другое дело, что НКВД тоже действовало успешно, поэтому точка была поставлена. Сегодня мы не можем исключать массовую заброску, в частности, военной разведкой Украины в период проведения операции или накануне диверсионных групп в Россию», — указал Коротченко.

По его мнению, задача украинских спецслужб — создание диверсионного подполья на территории юга России, о чем свидетельствуют несколько показательных арестов людей, которые по заданию спецслужб Украины готовили инфраструктуру террористического подполья.

Россия не должна недооценивать военные и диверсионные возможности Украины, но она должна разработать соответствующие планы по борьбе с ней, а также подготовить планы информационного освещения возможной операции по принуждению Украины к миру, заключил собеседник издания.

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