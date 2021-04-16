Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Эксперт отметил, что это всегда было сильной стороной Украины ещё с Великой Отечественной войны, когда диверсионно-террористические группировки бандеровцев действовали исключительно успешно.
«Другое дело, что НКВД тоже действовало успешно, поэтому точка была поставлена. Сегодня мы не можем исключать массовую заброску, в частности, военной разведкой Украины в период проведения операции или накануне диверсионных групп в Россию», — указал Коротченко.
По его мнению, задача украинских спецслужб — создание диверсионного подполья на территории юга России, о чем свидетельствуют несколько показательных арестов людей, которые по заданию спецслужб Украины готовили инфраструктуру террористического подполья.
Россия не должна недооценивать военные и диверсионные возможности Украины, но она должна разработать соответствующие планы по борьбе с ней, а также подготовить планы информационного освещения возможной операции по принуждению Украины к миру, заключил собеседник издания.
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