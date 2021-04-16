Украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру заявил, что положить конец войне в Донбассе смогут президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин в результате публичного или непубличного диалога

По мнению эксперта, конфликт в Донбассе будет урегулирован до конца срока полномочий нынешнего украинского лидера, то есть до весны 2024 года. Поклонская объяснила, почему Зеленский неспособен принести мир в Донбасс © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Естественно, в этом будет заслуга Зеленского, как и, наверное, заслуга вашего президента, — не знаю, какая у него будет фамилия, но подозреваю, что Путин. Скорее всего, это будет какой-то публичный или непубличный диалог Путина и Зеленского, потому что концепция, которую заложили в 2014-2016 годах — "обнимаю, жму руку", — это был ключевой якорь, который мешал двинуться в любую сторону», — заявил Бизяев.

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Российская сторона неоднократно подчёркивала, что заинтересована в стабильной и процветающей Украине и готова оказать необходимое содействие для урегулирования конфликта в Донбассе. Москва в качестве гаранта выполнения Минских соглашений участвует в переговорном процессе как Контактной группы в Минске, так и совместно с Киевом, Германией и Францией в рамках «нормандской четвёрки».