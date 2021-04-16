13 апреля президент США Джо Байден позвонил лидеру России Владимиру Путину и пригласил его на двусторонний саммит, чтобы извиниться за оскорбления. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский политолог Алексей Якубин

Уже после телефонного разговора уровень ожиданий эскалационной активности уменьшился, и возникло ощущение, что канал коммуникации между Байденом и Путиным может работать, сообщил политолог.

«Сам факт того, что он инициировал этот разговор, может восприниматься как завуалированная попытка извинения за его публичные высказывания», — сказал Якубин.

Байден заявил Путину о заинтересованности нормализации отношений США и РФ, рынки отреагировали ростом © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.

После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.