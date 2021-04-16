Уже после телефонного разговора уровень ожиданий эскалационной активности уменьшился, и возникло ощущение, что канал коммуникации между Байденом и Путиным может работать, сообщил политолог.
«Сам факт того, что он инициировал этот разговор, может восприниматься как завуалированная попытка извинения за его публичные высказывания», — сказал Якубин.
Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей.
Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.
После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.