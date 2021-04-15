Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) совместно с Антимонопольным комитетом страны разработать закон про статус олигархов. Его видеообращение по итогам заседания СНБО опубликовано на Facebook-странице Зеленского 15 апреля

Напомним, Зеленский стал президентом благодаря поддержке олигарха Игоря Коломойского. Позднее Зеленский сблизился с олигархом Ринатом Ахметовым, оппонентом Коломойского. Между тем США требуют от Зеленского лишить олигархов влияния на украинскую политику.

«Я предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) и офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект. Такого у нас на Украине не было. Считаю, что сегодня это один из приоритетов, фундаментальный законопроект про статус олигарха в нашей стране», — сказал Зеленский.

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По словам украинского президента, влияния олигархов на экономику и политику страны больше нельзя.