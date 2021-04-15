Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает предстоящие переговоры в Париже 16 апреля с президентом Франции Эммануэлем Макроном и в режиме видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель как подготовительную встречу лидеров «нормандского формата». Его слова прозвучали в эфире украинского ТВ по итогам заседания СНБО

«Нормандским форматом» называют встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины, которые получили свое начало на праздновании юбилейной 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии, состоявшейся в 1944 году.

«Некоторые детали я хочу обсудить завтра лично, и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и будет ещё видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока что у нас такой "нормандский формат". Но это важная, подготовительная встреча к "нормандскому формату"», — сказал Зеленский.

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«Ситуация в Донбассе в целом контролируема, есть вопросы, но армия готова их решать», — заявил украинский президент.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала, что украинские силовики намеренно убивают жителей Донецкой Народной Республики для эскалации конфликта в Донбассе.