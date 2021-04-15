«Нормандским форматом» называют встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины, которые получили свое начало на праздновании юбилейной 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии, состоявшейся в 1944 году.
«Некоторые детали я хочу обсудить завтра лично, и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и будет ещё видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока что у нас такой "нормандский формат". Но это важная, подготовительная встреча к "нормандскому формату"», — сказал Зеленский.
Он также сообщил, что ситуация в Донбассе была приоритетным вопросом на заседании СНБО, который рассматривался в секретном режиме.
«Ситуация в Донбассе в целом контролируема, есть вопросы, но армия готова их решать», — заявил украинский президент.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала, что украинские силовики намеренно убивают жителей Донецкой Народной Республики для эскалации конфликта в Донбассе.