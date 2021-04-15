Первая леди Украины Елена Зеленская на днях рассказала в Instagram о беседе в формате видеоконференции с супругой президента Бразилии, но нарвалась на очередной поток недобрых комментариев относительно своих инициатив

«Сегодня имела прекрасную возможность пообщаться с первой леди Бразилии Мишель Болсонару. Во время разговора мы уделили особое внимание направлению, которое является общим для нас в программной деятельности, а именно безбарьерности», — написала Зеленская.

Зеленская заработала почти миллион гривен на «Квартале 95» © пресс-служба президента Украины

Зеленская отметила, что ее разговор с первой леди Бразилии состоялся в день, когда Кабмин принял Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства на Украине.

Помимо одобрительных комментариев, как обычно, пользователи соцсети высказали первой леди немало претензий.

«Если вы на такой высоте оказались, то будьте добры, делайте для Украины что-то полезное… Почему нет видео, где вы на стройке больницы, где вы перерезаете красную ленту нового завода… Где рабочие места? Наверно, у соседних государств. Позор за ваше правление», «И чего вот ездят и тратят государственные средства», «Для кого важна безбарьерность? Для тех, у кого заработная плата 5000 гривен и пенсия 1700? Вам вообще насрать на Украину!» — возмутились пользователи.

Ранее Зеленскую критиковали за инициативу по изменению меню украинских школьников.