Украинские силовики намеренно убивают жителей Донецкой Народной Республики для эскалации конфликта в Донбассе, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова 15 марта. Ее слова приводит РИА Новости

Вечером 14 апреля в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о гибели жителя Донецка в результате обстрела окраин города со стороны украинских силовиков.

«Украинские военные намеренно убивают мирных жителей ДНР ради достижения политических целей руководства своей страны… и для эскалации конфликта», — сказала Морозова.

Донбасс: регион ждёт «засекреченное» будущее © REUTERS, Serhiy Takhmazov

По мнению, в данном случае поведение Киева следует расценивать как доказательство целенаправленных действий Украины по эскалации конфликта в Донбассе.