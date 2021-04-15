Вечером 14 апреля в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о гибели жителя Донецка в результате обстрела окраин города со стороны украинских силовиков.
«Украинские военные намеренно убивают мирных жителей ДНР ради достижения политических целей руководства своей страны… и для эскалации конфликта», — сказала Морозова.
Она уточнила, что огонь продолжался в течение нескольких часов, при этом украинская сторона игнорировала все запросы режима тишины.
По мнению, в данном случае поведение Киева следует расценивать как доказательство целенаправленных действий Украины по эскалации конфликта в Донбассе.