Певица Алла Пугачева в последние годы обязана успехом колоссальному пиару в СМИ, а время популярности ее песен уже ушло. Об этом музыкальный критик Сергей Соседов сказал 15 апреля в комментарии сайту Inforeactor

До мурашек: Галкин показал, как Пугачева спела для космонавтов Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Анна Герман, София Ротару, Клавдия Шульженко и другие — но они так себя не называли.

Он отметил, что Пугачева прославилась во многом благодаря песням, которые писали ей композиторы — Микаэл Таривердиев, Александр Зацепин, Марк Минков, Владимир Шаинский и другие.

Творческий расцвет певицы в прошлом, заявил Соседов, а в 90-е ее поддерживал «колоссальный пиар» в СМИ.

По мнению критика, Пугачева, хотя и стала звездой первой величины, не отметилась яркими хитами, которые останутся популярными в будущем.

«Ее песни уйдут вместе с ней, их никто не поет. Трудно исполнять, они накрепко связаны с ее голосом, подачей, артистической игрой, интонациями… В караоке и за столом люди не поют песни Пугачевой… Творчество Пугачевой уйдет вместе с ней, скоро оно будет забыто», — предрек Соседов.

Ранее Соседов предсказал забвение таким артистам эстрады, как Филипп Киркоров и Николай Басков. Классика останется на века, а хиты-однодневки скоро забудутся, указал критик.