Недавний ввод Штатами новых антироссийских санкций ставит под сомнение целесообразность использования доллара и подконтрольных Западу платежных механизмов, подчеркнула Захарова.
«Российская Федерация последовательно работает над сокращением доли доллара в международных (валютных. — Ред.) резервах, а также во взаиморасчетах с нашими основными торговыми партнерами», — цитирует ее агентство.
Представитель МИД РФ отметила, что параллельно с этим в России ведется разработка и продвижение альтернативной финансовой платежной архитектуры и ее сопряжение с иностранными независимыми от политики Вашингтона аналогами.
15 апреля США объявили о вводе новых санкций против РФ на фоне просьбы американского президента Джо Байдена провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.
За день до этого американского посла Джона Салливана предупредили, что в случае ввода санкций на фоне договоренностей о встрече Путина и Байдена ответ Москвы будет решительным.
13 апреля Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.