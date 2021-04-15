Россия последовательно работает над сокращением доли доллара в международных резервах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 апреля. Ее слова приводит РИА Новости

Недавний ввод Штатами новых антироссийских санкций ставит под сомнение целесообразность использования доллара и подконтрольных Западу платежных механизмов, подчеркнула Захарова.

«Российская Федерация последовательно работает над сокращением доли доллара в международных (валютных. — Ред.) резервах, а также во взаиморасчетах с нашими основными торговыми партнерами», — цитирует ее агентство.

Маневрирующий Байден и невозмутимый Путин. Зачем президент США позвонил президенту РФ © REUTERS, Andrew Harnik/Pool via REUTERS

15 апреля США объявили о вводе новых санкций против РФ на фоне просьбы американского президента Джо Байдена провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

За день до этого американского посла Джона Салливана предупредили, что в случае ввода санкций на фоне договоренностей о встрече Путина и Байдена ответ Москвы будет решительным.

13 апреля Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.