Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря под предлогом проведения военных учений

Заявление МИД Украины прозвучало на фоне эскалации отношений РФ и США после ввода Вашингтоном новых антироссийских санкций.

«Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений», — говорится в сообщении на сайте украинского МИДа.

Керченская провокация и политическая шизофрения Украины: виноват Порошенко, но Киев обвиняет Россию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Внешнеполитическое ведомство киевского режима потребовало «немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря», поскольку «именно Украина обладает правами регулировать судоходство в указанных акваториях Черного моря».

В ночь на 15 апреля, несмотря на предупреждение РФ о том, что зона Керченского пролива закрыта для мореплавания в связи с учениями, три украинских бронированных артиллерийских катера пытались вторгнуться в запретную зону и угрожали открыть огонь по катерам российских пограничников.

В ноябре 2018 года украинские военные суда нарушили границу России. Они опасно маневрировали неподалеку от Крымского моста, не подчинялись законным требованиям пограничников. В итоге два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» с командами задержали.

Оказалось, что помимо военных моряков на судах находились сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Всего было задержано 24 человека.

7 сентября 2019 года моряки в рамках обмена задержанными между странами вернулись на Украину. Их суда пришли на Украину 18 ноября.

Против пятого президента Украины Петра Порошенко было открыто уголовное дело в связи с обстоятельствами событий, получивших название «Керченская провокация». Позднее оно было закрыто.