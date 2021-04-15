Певица Альбина Джанабаева на днях стала мамой шестого ребенка своего супруга Валерия Меладзе. Подписчики в соцсети Instagram поздравили ее, припомнив, что роман с ней поставил точку в предыдущем браке поп-звезды

Что-то невероятное: КВН заставил Меладзе раскрыть свой секрет © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«…И вот 12.04.2021 стал для нашей семьи особенным днём, раз и навсегда. На свет появилась наша девочка. Пусть этот мир будет для тебя прекрасным и интересным», — написала Джанабаева.

«На день космонавтики. Будущая Терешкова», «Космического здоровья», «Малышка просто космос», — поздравили родителей подписчики.

Однако кое-кто не умолчал о начале отношений звезд: «Бумеранг Альбину не настиг — мужа увела, а все равно счастлива».

Брак Валерия Меладзе с первой женой, Ириной Малухиной, продлился 18 лет. У них родился сын, он умер в младенчестве. Затем на свет появились три дочери.

СМИ предполагали, что поводом к разрыву супругов мог стать роман Меладзе с участницей группы ВИА Гра Джанабаевой. В этом браке у звезд родились два сына и дочь.