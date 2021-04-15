Страны НАТО путем провокаций обостряют войну в Донбассе и усиливают желание Киева проводить вооруженные действия, заявила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга 15 апреля

«В очередной раз призываем наших партнеров, прежде всего, Германию и Францию, прекратить участвовать в пропагандистской компании вокруг никому не угрожающих российских мероприятий и сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова прокомментировала ситуацию в Донбассе © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Вопрос прекращения военных действий на территории Республик Донбасса обсуждался на заседании контактной группы, ее подгрупп 13 и 14 апреля.

Однако по вине украинской делегации они снова закончились безрезультатно. Киев снова не захотел мирно разрешить конфликт в Донбассе.