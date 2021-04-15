«В очередной раз призываем наших партнеров, прежде всего, Германию и Францию, прекратить участвовать в пропагандистской компании вокруг никому не угрожающих российских мероприятий и сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе», — сказала она в ходе брифинга.
Захарова напомнила, что именно страны НАТО усиливают боевой потенциал Украины в Донбассе.
Вопрос прекращения военных действий на территории Республик Донбасса обсуждался на заседании контактной группы, ее подгрупп 13 и 14 апреля.
Однако по вине украинской делегации они снова закончились безрезультатно. Киев снова не захотел мирно разрешить конфликт в Донбассе.