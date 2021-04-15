Юморист Евгений Петросян на днях опубликовал в Instagram ролик, в котором продемонстрировал шокирующие новости о своей персоне

«Танзания отдыхает»: Петросян признался в любви к Крыму и Сочи © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Юморист показал, как приходит в ужас от ролика в аккаунте некого тиктокера.

«Евгения Петросяна срочно госпитализировали. Страшная правда раскрыта. Смотрите продолжение по ссылке в моем профиле», — вещает блогер мрачным голосом под жуткую музыку.

Комик отметил, что иногда хочет спросить у «осведомленных» о его жизни людей, как же он себя чувствует.

«Все-таки меня реанимировали, в реанимации же я нахожусь, хотя ничего об этом не знаю», — удивился Петросян.

В комментариях подписчики юмориста пожелали ему здоровья и долголетия и попросили их так больше не пугать.

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Сейчас артисту 75 лет. В 2019 году он заключил брак с пятой женой, 35-летней Татьяной Брухуновой. В марте 2020 года у них родился сын Ваган. СМИ сообщали, что пара прибегала к услугам суррогатной матери. Также у Петросяна есть дочь Викторина от первого брака, двое внуков и правнук — ровесник сына.