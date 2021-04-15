Корабли погранохраны ФСБ РФ якобы устроили провокацию против трех украинских малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) в ночь на 15 апреля. Информацию об этом со ссылкой на источники в мониторинговой группы BlaskSeaNews распространил в своем Facebook руководитель Института Черноморских стратегических исследований (Украина) Андрей Клименко

«Механик Погодин» и Керченская провокация. Как Россия и Украина задерживали суда в Азовском море © пресс-центр Командования ВМСУ | пресс-центр Командования ВМСУ | Перейти в фотобанк

«Как минимум пять катеров ФСБ осуществляли согласованные провокационные маневры против наших трех МБАКов. Команды подавал корабль береговой охраны РФ N 734», — написал он.

Украинские катера типа «Гюрза», уточнил Клименко, сопровождали коммерческие суда, когда возле них стали совершать опасные маневры корабли российской погранохраны. Якобы ситуация была настолько серьезной, что украинские катера пригрозили открыть огонь. Тем не менее, корабли ВМС Украины благополучно вернулись в пункт базирования.

Украинское издание theBabel обратилось за комментариями в пресс-службу ВМС и Операции объединенных сил в Донбассе, однако там эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Двадцать пятого ноября 2019 года в Азовском море произошел инцидент с попыткой двух артиллерийских катеров и одного буксира украинских ВМС прорваться из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. Суда игнорировали предупреждения российских пограничников и в итоге были задержаны вместе с экипажем. Это стало поводом к введению президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране. Оппозиция тогда обвинила его в попытке под этим предлогом перенести выборы главы государства.

Накануне, 14 апреля, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о возможной подготовке Киевом провокации на границе с Крымом для развязывания боевых действий на полуострове.