«Усиливаются обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой областей со стороны вооруженных сил Украины, растет число жертв среди мирных жителей Донецка и Луганска. Киев продолжает стягивать в регион технику и войска», — сказала Захарова.

Умудрились выдать украинские танки за российские: Захарова обвинила CNN в подлоге
Умудрились выдать украинские танки за российские: Захарова обвинила CNN в подлоге
© РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк
Также глава МИД РФ призвала западных коллег прекратить участвовать в пропагандистской кампании вокруг российских мероприятий на территории России, а сосредоточиться на побуждении Киева к тому, чтобы закончить войну в Донбассе.

Вопрос прекращения военных действий на территории Республик Донбасса обсуждался на заседаниях Контактной группы, ее подгрупп 13 и 14 апреля.

Однако по вине украинской делегации они закончились безрезультатно. Киев снова не захотел мирно разрешить конфликт в Донбассе.