«Усиливаются обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой областей со стороны вооруженных сил Украины, растет число жертв среди мирных жителей Донецка и Луганска. Киев продолжает стягивать в регион технику и войска», — сказала Захарова.
Также глава МИД РФ призвала западных коллег прекратить участвовать в пропагандистской кампании вокруг российских мероприятий на территории России, а сосредоточиться на побуждении Киева к тому, чтобы закончить войну в Донбассе.
Вопрос прекращения военных действий на территории Республик Донбасса обсуждался на заседаниях Контактной группы, ее подгрупп 13 и 14 апреля.
Однако по вине украинской делегации они закончились безрезультатно. Киев снова не захотел мирно разрешить конфликт в Донбассе.