Обострение военного конфликта в Донбассе беспокоит Россию, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга 15 апреля

«Усиливаются обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой областей со стороны вооруженных сил Украины, растет число жертв среди мирных жителей Донецка и Луганска. Киев продолжает стягивать в регион технику и войска», — сказала Захарова.

Умудрились выдать украинские танки за российские: Захарова обвинила CNN в подлоге © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Вопрос прекращения военных действий на территории Республик Донбасса обсуждался на заседаниях Контактной группы, ее подгрупп 13 и 14 апреля.

Однако по вине украинской делегации они закончились безрезультатно. Киев снова не захотел мирно разрешить конфликт в Донбассе.