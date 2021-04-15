США подготовили России ловушку, введя санкции против РФ через два дня после переговоров глав государств, сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев 15 апреля

По его словам, наиболее вероятно, что смысл комбинации Вашингтона в том, чтобы «заставить Россию принять предложение о встрече двух президентов именно в условиях максимально жёсткого давления на РФ».

«В таком случае согласие на неё будет читаться как стремление России смягчить санкции, в силу чего США заведомо обеспечат себе на встрече позицию доминанта», — сказал Косачев.

Вашингтон готовит высылку российских дипломатов и новые санкции. Чем ответит Москва? © AP, Mark Tenally

Он напомнил, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что «отношения США и России рискуют ухудшиться далее, если лидеры двух стран не смогут встретиться».

Косачев подчеркнул, что США ведут крайне циничную игру, агрессивную по отношению к России и опасную для всего мира.