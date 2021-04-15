По его словам, наиболее вероятно, что смысл комбинации Вашингтона в том, чтобы «заставить Россию принять предложение о встрече двух президентов именно в условиях максимально жёсткого давления на РФ».
«В таком случае согласие на неё будет читаться как стремление России смягчить санкции, в силу чего США заведомо обеспечат себе на встрече позицию доминанта», — сказал Косачев.
При этом отказ Москвы от встречи будет удобным поводом для любых дальнейших карательных мер под предлогом того, что «Россия недоговороспособна».
Он напомнил, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что «отношения США и России рискуют ухудшиться далее, если лидеры двух стран не смогут встретиться».
Косачев подчеркнул, что США ведут крайне циничную игру, агрессивную по отношению к России и опасную для всего мира.