На днях врач сделал прививку от коронавируса. По словам Комаровского, он получил множество вопросов о выборе вакцины и самочувствии.
«Надо прививаться тем, что у вас есть под рукой. Я привился той вакциной, к которой у меня был доступ, — это вакцина Covishield AstraZeneca», — заявил Комаровский.
Он уточнил, что, кроме легкой боли в месте укола, никаких последствий не чувствует. Также Комаровский раскритиковал антипрививочников, которые стращают население мифами о вакцинации.
«Толпы ботов возникают с рассказами о том, какое количество денег перевел Билл Гейтс мне лично… Обещают отписаться те аккаунты, которые и не были на меня подписаны. Есть очень четкая антипрививочная кампания, но все приходим к выводу, что нам необходима информация и принятие решений на основе этой информации», — сказал медик.
Комаровский напомнил, что на все вопросы о коронавирусе и вакцинации уже ответил в одном из прошлых выпусков.
В конце ролика врач шутливо заявил, что ему пора идти, поскольку начал действовать «полученный с вакциной чип».
На Украине массовая вакцинация стартовала в конце февраля. Вначале была доступна только вакцина индийского производства Covishield, аналог AstraZeneca. В апреле в страну привезли китайский CoronaVac, затем ожидается американо-немецкий Pfizer-BioNTech.
Ранее о временном отказе от вакцины AstraZeneca объявили Австрия, Люксембург, Норвегия, Италия, Швеция, Финляндия и многие другие страны.