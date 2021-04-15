Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский сообщил 14 апреля зрителям своего канала в YouTube, как себя чувствует после вакцинации от коронавируса

«Буду ждать активации чипа»: Комаровский сделал прививку от COVID-19 © Facebook, Евгений Комаровский

«Надо прививаться тем, что у вас есть под рукой. Я привился той вакциной, к которой у меня был доступ, — это вакцина Covishield AstraZeneca», — заявил Комаровский.

Он уточнил, что, кроме легкой боли в месте укола, никаких последствий не чувствует. Также Комаровский раскритиковал антипрививочников, которые стращают население мифами о вакцинации.

«Толпы ботов возникают с рассказами о том, какое количество денег перевел Билл Гейтс мне лично… Обещают отписаться те аккаунты, которые и не были на меня подписаны. Есть очень четкая антипрививочная кампания, но все приходим к выводу, что нам необходима информация и принятие решений на основе этой информации», — сказал медик.

Комаровский напомнил, что на все вопросы о коронавирусе и вакцинации уже ответил в одном из прошлых выпусков.

В конце ролика врач шутливо заявил, что ему пора идти, поскольку начал действовать «полученный с вакциной чип».

Запад или Китай: какую вакцину от коронавируса выбрать украинцам © REUTERS, Irakli Gedenidze

Ранее о временном отказе от вакцины AstraZeneca объявили Австрия, Люксембург, Норвегия, Италия, Швеция, Финляндия и многие другие страны.