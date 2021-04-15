В четверг, 15 апреля состоялся премьерный показ фильма «Чернобыль», посвященного аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС. Для фильма Алла Пугачева записала новую версию песни «Мы в этой жизни только гости», сообщает Lenta.ru

Наш ответ: в Штатах покажут российский фильм про Чернобыль © CC0, Pixabay

«Мы с Аллой месяц назад стали первыми зрителями фильма «Чернобыль» Данилы Козловского. Нам очень понравилась эта талантливая работа. Драматичная, захватывающая, не отпускающая ни на секунду кинокартина», — написал ранее в Instagram супруг певицы, юморист Максим Галкин.

Он рассказал, что в 1986 году Пугачева со своим музыкальным поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

«До сих пор не заживает рана от воспоминаний об этих зрителях на концерте, большинство из которых были обречены на нездоровье и даже смерть. Перед Аллой сидели самоотверженные люди, герои наших дней», — добавил Галкин.

Новую аранжировку песни «Мы в этой жизни только гости» создал композитор картины Олег Карпачев. Автор песни — Татьяна Снежина.

«Алла Пугачева — это эпоха. Имя, которое знает абсолютно каждый в нашей стране. Великая певица и человек… Специально для нашего фильма Алла Борисовна совершенно гениально переосмыслила свою песню "Мы в этой жизни только гости"», — рассказал Козловский.

На предпремьерный показ были приглашены ликвидаторы аварии из России и стран постсоветского пространства — Украины, Белоруссии, Литвы и Казахстана.