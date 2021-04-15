Под санкции попали сайты: SouthFront, NewsFront, портал «Фонд стратегической культуры» и агентство «Инфорос».
Ведомство утверждает, что эти сайты якобы управляются российскими спецслужбами, а именно Федеральной службой безопасности, Главным разведывательным управлением и Службой внешней разведки.
Эти ресурсы, полагают Соединенные Штаты, «фокусируются на вызывающих разногласия в США темах, очерняют американских политических кандидатов и распространяют вводящую в заблуждение и ложную информацию».
О том, что Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против РФ СМИ сообщили накануне. При этом за несколько дней до этого президенты США Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер предложил своему российскому коллегу провести встречу. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что такая встреча может пройти в ближайшие недели.