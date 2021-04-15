Союзники по НАТО солидарны с Соединенными Штатами, которые ввели новые антироссийские санкции 15 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Альянса

Ранее американского посла Джона Салливана предупредили, что в случае ввода санкций на фоне договоренностей о встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом ответ Москвы будет решительным.

«Союзники по НАТО поддерживают и проявляют солидарность с США в связи с объявленными 15 апреля мерами в ответ на дестабилизирующие действия России», — цитирует агентство документ.

Маневрирующий Байден и невозмутимый Путин. Зачем президент США позвонил президенту РФ © REUTERS, Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков до введения санкций заявлял, что их обсуждение не будет способствовать встрече президентов.