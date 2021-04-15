Ведущая спросила, согласилась ли бы экс-штурман ВСУ вновь принять участие в военных действиях и полететь «бомбить Воронеж», если потребуется.
Савченко подтвердила, что она готова сражаться с использованием боевой авиатехники.
«Когда я попала на первую войну в Ирак, мне было 23. Когда началась война в Украине, мне было 33. Мне сейчас 40, еще 3 года осталось. Очень недолго осталось для того, чтобы я снова была в боевом самолете и в боевом вертолете», — сказала Савченко.
«Не нужно бомбить жилые кварталы, чтобы разбить врага, в первую очередь надо бомбить его инфраструктуру», — заявила она.
Ранее Савченко предсказала Украине «руины и погромы» после правления президента Владимира Зеленского.
Официальный Киев и страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением неких «агрессивных действий» со стороны России на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.