Экс-депутат Верховной Рады, бывшая военнослужащая Вооружённых сил Украины (ВСУ) Надежда Савченко 15 апреля в ток-шоу «Ход королевы» на YouTube сказала, что готова воевать за Украину, если «в страну войдут российские танки»

Украинские власти «плевали» на участников конфликта в Донбассе — Савченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Савченко подтвердила, что она готова сражаться с использованием боевой авиатехники.

«Когда я попала на первую войну в Ирак, мне было 23. Когда началась война в Украине, мне было 33. Мне сейчас 40, еще 3 года осталось. Очень недолго осталось для того, чтобы я снова была в боевом самолете и в боевом вертолете», — сказала Савченко.

«Не нужно бомбить жилые кварталы, чтобы разбить врага, в первую очередь надо бомбить его инфраструктуру», — заявила она.

Ранее Савченко предсказала Украине «руины и погромы» после правления президента Владимира Зеленского.

Официальный Киев и страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением неких «агрессивных действий» со стороны России на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.