«Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры… в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США», — цитирует агентство заявление.
13 апреля Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков до введения санкций заявлял, что их обсуждение не будет способствовать встрече президентов.
14 апреля источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову.
Американскому дипломату заявили, что, если США после слов Байдена о намерении улучшить отношения с Россией примут новые санкции, Москва решительно отреагирует.