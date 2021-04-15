США ввели новые санкции против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома

«Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры… в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США», — цитирует агентство заявление.

Вашингтон готовит высылку российских дипломатов и новые санкции. Чем ответит Москва? © AP, Mark Tenally

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков до введения санкций заявлял, что их обсуждение не будет способствовать встрече президентов.

14 апреля источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову.

Американскому дипломату заявили, что, если США после слов Байдена о намерении улучшить отношения с Россией примут новые санкции, Москва решительно отреагирует.