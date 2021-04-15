Супруг певицы Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин показал 15 апреля в Instagram, как Примадонну в день рождения поздравили дети, и раскрыл, как звездная пара решила продолжить праздничный день

Сольная карьера Аллы Пугачевой начиналась в Харькове © РИА Новости, Тульчинский | Перейти в фотобанк

Из праздничных угощений в кадр попал торт с клубникой, на нем певица задула свечи, загадывая желание. А в столовой звездное семейство ждали блюда с пирожками.

«Чтобы воцарился мир на земле», — пожелала Пугачева в свой день рождения.

«Замечательные поздравления, папа молодец, детей подготовил. А мама просто красавица», «С днем рождения, Алла. Всё звезды вселенной вам», «Спасибо за песни и вечный позитив, который передается на расстоянии», «Здоровья и долголетия Алле Борисовне. Храни Господь вашу семью», — пожелали Пугачевой подписчики.

Затем Пугачева с Галкиным отправились на съемки YouTube-шоу «Музыкалити». Кроме них, в выпуске приняла участие певица Юлия Zivert. Также на эфир пришел казахский исполнитель Скриптонит.

Супруг, по совместительству ведущий шоу Галкин вручил Примадонне огромный букет роз от музыкального лейбла «Газгольдер».

Галкин обратил внимание зрителей шоу, что в честь дня рождения звездной супруги надел золотые штаны.