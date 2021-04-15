«(По словам Чабана. — Ред.) увеличение ночного сна только на один час уменьшает шансы заболеть COVID-19 на 12%, а дневной сон — на 6%», — написала Голубовская.
Профессор в своем докладе также сообщил, что у тех, кто пробыл на карантине более 10 дней, чаще возникают посттравматические стрессовые расстройства, в первую очередь избегающее поведение.
«Кроме того, для социальных животных, к которым человек относится, быть вне социальных связей не только грустно, но и опасно — мозг входит в режим самосохранения, везде мерещатся угрозы», — считает ученый.
Среди часто фиксируемых осложнений после болезни он назвал инфаркт, инсульт, тромбоэмболические осложнения или психоневрологические проявления. При этом они могут возникать в отдаленные периоды после острой фазы.
Олег Чабан — украинский ученый в области психиатрии и медицинской психологии. Доктор медицинских наук.