Увеличение количества дневного и ночного сна уменьшает шансы заболеть COVID-19. Об этом заявил украинский профессор Олег Чабан, передает 15 апреля ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская в Facebook

Собянин: Более 820 тысяч москвичей сделали прививку от COVID-19 © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Профессор в своем докладе также сообщил, что у тех, кто пробыл на карантине более 10 дней, чаще возникают посттравматические стрессовые расстройства, в первую очередь избегающее поведение.

«Кроме того, для социальных животных, к которым человек относится, быть вне социальных связей не только грустно, но и опасно — мозг входит в режим самосохранения, везде мерещатся угрозы», — считает ученый.

Среди часто фиксируемых осложнений после болезни он назвал инфаркт, инсульт, тромбоэмболические осложнения или психоневрологические проявления. При этом они могут возникать в отдаленные периоды после острой фазы.

Олег Чабан — украинский ученый в области психиатрии и медицинской психологии. Доктор медицинских наук.