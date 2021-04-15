Ранее Омович в сторис в Instagram вступила в перепалку с бывшей коллегой Дарьей, владелицей шоурума модной одежды. Украинская блогер заявила, что ее фото в рекламе использовали, когда их контракт уже истек.
Омович набросилась на хозяйку магазина с обвинениями и бранью. Та, в свою очередь, сообщила, что прекратила сотрудничество со скандальной жертвой пластики после того, как увидела порноролик с ее участием.
«Кто-то работает с 6 утра, а кто-то закидывается и под кайфом весело придумывает истории и фотошопит себе жизнь… У всех свои интересы», — написала владелица шоурума.
Она также предложила подписчикам обратить внимание на зрачки Омович.
Ранее украинская блогер показала фото со съемок, на котором ее поза напомнила подписчикам изгибы червя из фильма «Люди в черном». Бедренные кости девушки на снимке неестественно выпирают, их вид вызвал у фанатов тревогу за состояние ее здоровья.