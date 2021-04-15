Украинская певица Maruv (Анна Корсун) приедет в Белоруссию для участия в фестивале Тop Fest 21 августа. Об этом на днях сообщил сайт onliner.by

В конце августа в Белоруссии пройдет фестиваль популярной музыки Тop Fest. Артисты будут выступать в Минске, на олимпийском стадионе «Динамо».

Среди участников заявлены Лёша Свик, Фогель, Tony Tonite, Nemiga, Mona Sogz. Новые имена участников объявят 15 мая.

«Уберите ее к Моргенштерну»: Maruv встряхнула сеть новым стрип-видео © Maruv/Инстаграм

Ранее под давлением фанатов в сети она отказалась от участия в «Славянском базаре».

Однако, по данным СМИ, официальный отказ Mаruv от выступления организаторам не поступил. Директор артистки также не дал комментариев в связи с ее отказом от «Славянского базара».

«А что еще от нее ожидать? Видно же, что не создана для сложных мыслительных процессов, а попой трясти можно при любой власти», «При чем тут власть? Человек занимается творчеством. Человеку, может быть, плевать и на политику, и на власть», «Вопрос в другом — дадут ли ей тут выступить после того, как она от участия на "Базаре" отказалась», «Ха-ха, деньги не пахнут», — написали в комментариях к новости.

К бойкоту «Славянского базара» призывают протестующие против действующего президента Александра Лукашенко. Раньше акции недовольства проходили на улицах городов, но позже переместились в интернет, где возмущенные действиями власти белорусы выдвигают свои требования. Одним из последних оказался саботаж «Славянского базара», проходящего в их стране.