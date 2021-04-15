Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) потребовал от журналистов хорошо проверять информацию, чтобы избежать «угрозы фейков» России, цель которой - распространение паники в обществе. Об этом он написал в Facebook

«Седьмой год Украина противостоит гибридной военной агрессии России. И эта война продолжается не только на передовой, но и на информационном фронте, где одной из главных целей РФ являются украинские СМИ, эксперты, представители гражданского общества», — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, при работе со «средой экспертов» в этом плане Москва действует четко по канонам работы российских спецслужб в условиях «военной агрессии».

Данилов настоятельно порекомендовал журналистам взвешенно и максимально точно подавать информацию, так как сейчас наблюдается «период активизации пропагандистской кампании со стороны РФ».

Данилов объяснил «угрозу» русского языка для Украины © Facebook, Олексій Данилов | Facebook, Олексій Данилов | Перейти в фотобанк

В частности, так было в случае с убийством ребенка в ДНР украинскими военными в ходе минометного обстрела. Однако позднее миссия ОБСЕ подтвердила гибель мальчика от взрыва.

Фактически заявление Данилова — завуалированная угроза всем украинским журналистам, которые посмеют отклоняться от генеральной линии украинской пропаганды.

Ранее Данилов выступил на форуме «Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур», на котором раскритиковал русский язык и заявил, что слова «Донбасс» не существует, поскольку это «российский нарратив».

Также он предложил сделать английский «вторым языком в Украине», так как, по его мнению, знание этого языка сможет защитить страну от «российской агрессии».