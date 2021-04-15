«Седьмой год Украина противостоит гибридной военной агрессии России. И эта война продолжается не только на передовой, но и на информационном фронте, где одной из главных целей РФ являются украинские СМИ, эксперты, представители гражданского общества», — сказал Данилов.
По словам секретаря СНБО, при работе со «средой экспертов» в этом плане Москва действует четко по канонам работы российских спецслужб в условиях «военной агрессии».
Данилов настоятельно порекомендовал журналистам взвешенно и максимально точно подавать информацию, так как сейчас наблюдается «период активизации пропагандистской кампании со стороны РФ».
Следует отметить, что зачастую украинские власти объявляют «российскими фейками» любую информацию, которая выставляет киевский режим в негативном свете.
В частности, так было в случае с убийством ребенка в ДНР украинскими военными в ходе минометного обстрела. Однако позднее миссия ОБСЕ подтвердила гибель мальчика от взрыва.
Фактически заявление Данилова — завуалированная угроза всем украинским журналистам, которые посмеют отклоняться от генеральной линии украинской пропаганды.
Ранее Данилов выступил на форуме «Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур», на котором раскритиковал русский язык и заявил, что слова «Донбасс» не существует, поскольку это «российский нарратив».
Также он предложил сделать английский «вторым языком в Украине», так как, по его мнению, знание этого языка сможет защитить страну от «российской агрессии».