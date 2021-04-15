Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон намерен внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов. Кроме того, будут введены санкции против суверенного долга РФ.
Песков отметил, что Кремль пока не будет это комментировать по газетным сообщениям, но также подчеркнул, что «дыма без огня не бывает». По его словам, Москва не хотела бы, чтобы отношения с Вашингтоном строились по ленинской формуле «шаг вперед, два шага назад».
«В любом случае действует принцип взаимности в этом деле, <…> чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы… То, что, скажем так, обсуждаемые вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече, — это однозначно. А помешает или не помешает — это будет все-таки решение президентов», — сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что так как предложение поступило от американского лидера, то окончательное решение будет за президентом РФ.