В Кремле осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления США, которые никоим образом не будут способствовать встрече лидеров двух стран. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Вашингтон готовит высылку российских дипломатов и новые санкции. Чем ответит Москва? © AP, Mark Tenally

Песков отметил, что Кремль пока не будет это комментировать по газетным сообщениям, но также подчеркнул, что «дыма без огня не бывает». По его словам, Москва не хотела бы, чтобы отношения с Вашингтоном строились по ленинской формуле «шаг вперед, два шага назад».

«В любом случае действует принцип взаимности в этом деле, <…> чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы… То, что, скажем так, обсуждаемые вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече, — это однозначно. А помешает или не помешает — это будет все-таки решение президентов», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что так как предложение поступило от американского лидера, то окончательное решение будет за президентом РФ.