Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что лица, занимавшиеся приобретением контрольного пакета акций украинского завода «Мотор Сич», в данный момент находятся под следствием в Китае, их свобода ограничена. Слова Арахамии приводит «Интерфакс-Украина» 15 апреля

«Оказалось, что те люди, которые покупали («Мотор Сич». — Ред.), сейчас с браслетами, с ограничением свободы находятся в Китае и обвиняются в растрате в особо крупных размерах», — цитирует агентство депутата.

По словам Арахамии, «кредиторами этой сделки были государственные банки, у которых возникли теперь претензии к этим людям, которые без разрешения купили этот завод».

Новый фронт Украины. Китай готов воевать за «Мотор Сич» © biz.liga.net/marina lystseva

Пока акции завода арестованы, каких-либо других решений не принято, уточнил Арахамия.

В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, гарантированных межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В январе президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич». МИД Китая ответил на это нотой, содержание которой не раскрывается.

Тем временем уже подавшая судебные иски на $3,6 млрд китайская компания готовит новые исковые заявления как в украинские, так и международные инстанции.

Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около $7 млрд ежегодно.