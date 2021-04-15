У авиационного завода в Харькове более двухсот работников перекрыли дорогу с требованием выплатить им зарплатный долг, сообщил Укринформ 15 марта

По информации агентства, акция проходит с самого утра. Работники заблокировали проезд автомобилей. Протестующие держат в руках плакаты с надписями: «ХАЗа — зарплату», «ХАЗа — работу», «Требуем выплатить задолженность по зарплате и списание долгов авиационного завода».

«Руководство завода обещает, что в мае ликвидируют задолженность. Но людям нужны деньги сейчас, поэтому мы напоминаем [им] о денежных обязательствах перед работниками», — сказал журналистам организатор акции и председатель профсоюза предприятия Михаил Погорелов.

Ранее заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» по производству Игорь Фоменко сказал на брифинге в Харькове, что для Харьковского государственного авиационно-производственного предприятия (ХАЗ) ищут инвестора, и без его поддержки страна не найдет средств на поддержание завода.

Харьковский авиазавод является наиболее проблемным предприятием «Укроборонпрома». Общая сумма долга предприятия составляет порядка 4 млрд гривен.