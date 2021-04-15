По его словам, в течение последних недель Россия нарастила количество военной техники у границы с Украиной.
«"Красной линией" Украины является государственная граница страны. Если Россия пересекает "красную линию" — границу, то они должны понести последствия. Но я считаю, что дипломатические мероприятия помогут нам избежать этой ситуации», — сказал Кулеба.
Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности, у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у российских границ нормальной практикой.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения российских войск у западных границ продлятся еще две недели.