Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не боится России, а представители ЕС должны увеличить число заявлений относительно обострения в Донбассе. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главами МИД стран Балтии 15 апреля. Трансляция велась на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook

«Не дождетесь, мы не боимся… Важно дать сигнал России, что последствия агрессии будут очень болезненными», — заявил Кулеба, комментируя якобы «стягивание» российских войск к границе.

Он отметил, что совместно с министрами иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом выпустит заявление об осуждении действий РФ, но также подчеркнул, что «одних слов поддержки недостаточно».

Глава ЦРУ считает, что Москва подает сигнал Вашингтону посредством Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у российских границ нормальной практикой.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения российских войск у западных границ продлятся еще две недели.