«Не дождетесь, мы не боимся… Важно дать сигнал России, что последствия агрессии будут очень болезненными», — заявил Кулеба, комментируя якобы «стягивание» российских войск к границе.
Он отметил, что совместно с министрами иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом выпустит заявление об осуждении действий РФ, но также подчеркнул, что «одних слов поддержки недостаточно».
Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у российских границ нормальной практикой.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения российских войск у западных границ продлятся еще две недели.