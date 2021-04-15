«Не дождетесь, мы не боимся… Важно дать сигнал России, что последствия агрессии будут очень болезненными», — заявил Кулеба, комментируя якобы «стягивание» российских войск к границе.

Он отметил, что совместно с министрами иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом выпустит заявление об осуждении действий РФ, но также подчеркнул, что «одних слов поддержки недостаточно».

Глава ЦРУ считает, что Москва подает сигнал Вашингтону посредством Украины
Глава ЦРУ считает, что Москва подает сигнал Вашингтону посредством Украины
© РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у российских границ нормальной практикой.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения российских войск у западных границ продлятся еще две недели.