Украина должна наладить мирный политический диалог с Донбассом, который оказался заблокированным из-за действий Киева. Об этом 14 апреля заявил журналистам полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов

Грызлов назвал «верхом цинизма» заявление Украины о «фейковой» смерти мальчика в ДНР © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

По его словам, этот диалог должен был начаться еще 9 марта 2015 года.

«Кроме того, Киев по-прежнему держит в полном секрете свое видение будущего статуса Донбасса», — добавил Грызлов.

Он обратил внимание на то, что политическая и военная поддержка Киева рядом западных государств выглядит странно на фоне отказа Украины от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия.

«Те политики, прежде всего представители стран НАТО, которые поддерживают военную активность киевской власти, идут против резолюции Совета Безопасности ООН. Это не что иное, как поощрение Украины на неполитическое военное разрешение конфликта», — указал политик.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и ЛДНР обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня и эскалации конфликта. В конце марта The New York Times сообщила о переброске к границе с Украиной российских военнослужащих. В Минобороны России указали, что переброска проходит в рамках учений. В начале апреля ВС Украины объявили сборы на южных границах страны. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина стягивает дополнительные силы к линии соприкосновения в Донбассе, однако украинская сторона это опровергла.