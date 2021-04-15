Мэру украинской столицы Виталию Кличко доверяют почти 60% киевлян, показали результаты опроса Социологической группой «Рейтинг», опубликованные 15 апреля

По данным социологического исследования, Виталию Кличко доверяют 56% опрошенных жителей Киева, не доверяют — 43%. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 43%, не доверяют — 54%.

Также лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко доверяет 21%, не доверяют — 77%, действующему премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют — 48%, не знают его — 24%.

Опрос показал, кто сейчас прошел бы в Раду и стал президентом Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Кличко заявил о том, что Кабинет министров должен ввести общенациональный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Такое заявление он сделал в ходе онлайн-брифинга 9 апреля.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посоветовал Кличко предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить нового главу Киевской городской государственной администрации, если ему недостаточно полномочий для борьбы с эпидемией коронавируса.