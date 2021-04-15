По данным социологического исследования, Виталию Кличко доверяют 56% опрошенных жителей Киева, не доверяют — 43%. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 43%, не доверяют — 54%.
Также лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко доверяет 21%, не доверяют — 77%, действующему премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют — 48%, не знают его — 24%.
Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing —телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория — жители Киева в возрасте от 18 лет и старше.
Ранее Кличко заявил о том, что Кабинет министров должен ввести общенациональный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Такое заявление он сделал в ходе онлайн-брифинга 9 апреля.
После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посоветовал Кличко предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить нового главу Киевской городской государственной администрации, если ему недостаточно полномочий для борьбы с эпидемией коронавируса.